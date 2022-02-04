Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi (yüzde 50.1) olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi (yüzde 49.9) olarak kayıtlara geçti. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi. 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2021 yılında yüzde 93,2'e çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı da 7'den yüzde 6,8'e düştü.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ İstanbul 'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara , 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir , 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi. Tunceli ise 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt , 94 bin 932 kişi ile Ardahan , 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 67,9 OLDUÇalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4'e düştü. TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE 110 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.