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Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (1) - Son Dakika

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (1)

04.02.2022 10:18
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (1)

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5,5 iken 2021'de binde 12,7'ye yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93,2'ye çıktı.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

(Sürecek)

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (1) - Son Dakika
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