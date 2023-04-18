Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuk! Yüzde 26,5'lik oranın gelecekte düşeceği öngörülüyor - Son Dakika
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Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuk! Yüzde 26,5'lik oranın gelecekte düşeceği öngörülüyor

18.04.2023 14:18
Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuk! Yüzde 26,5'lik oranın gelecekte düşeceği öngörülüyor

Türkiye'de 2022 sonunda 22 milyon 578 bin 378 olarak açıklanan çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 26,5'ini oluşturdu. Gelecekte çocuk nüfus oranının düşeceği öngörülürken, 2030'da yüzde 25.6, 2040'ta yüzde 23.3, 2060'ta yüzde 20.4 ve 2080'de de yüzde 19 olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

YÜZDE 51.3'Ü ERKEK ÇOCUK

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2022'de yüzde 26,5 oldu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ DAHA DA DÜŞMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 25,6, 2040'da yüzde 23,3, 2060'da yüzde 20,4, 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,1 oldu.

TÜRKİYE'DEKİ ORAN, AB ÜLKELERİNDEN DAHA YÜKSEK

AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,6 ile İrlanda, yüzde 21,3 ile Fransa, yüzde 21 ile İsveç olarak kaydedildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,6 ile İtalya, yüzde 15,8 ile Portekiz, yüzde 15,9 ile Malta oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

YORUMLAR (1)
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Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği, Türkiye, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Anne Çocuk Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuk! Yüzde 26,5'lik oranın gelecekte düşeceği öngörülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuk! Yüzde 26,5'lik oranın gelecekte düşeceği öngörülüyor - Son Dakika
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