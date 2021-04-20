Son dakika haberleri! TÜİK-Çocuk nüfus 50 yılda yüzde 48.5'den yüzde 27.2'ye düştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, Türkiye'de 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41.8'e ve 2020 yılında yüzde 27.2'ye geriledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, 83 milyon 614 bin kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 binini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48.7'sini kız çocuklar oluşturdu.