Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret

18.11.2020 11:42
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Dr. Zafer Demircan başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi Atomenergomash A.Ş.'nin makine yapım bölümü olan AEM-Technology A.Ş 'nin Volgodonsk'ta bulunan şubesi Atommash'ı ziyaret etti.

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Dr. Zafer Demircan başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Birimi Atomenergomash A.Ş.'nin makine yapım bölümü olan AEM-Technology A.Ş 'nin Volgodonsk'ta bulunan şubesi Atommash'ı ziyaret etti.

NKD Heyeti, Atommash ziyaretinde, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için yapılan ana ekipman üretiminin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Projenin mevcut durumu ve şantiyeye ekipman temini konusu da ziyaretin ana gündem maddelerinden biri oldu.

NDK Heyeti, nükleer santrallerin birinci devresinin temel ekipmanı olan reaktörler ve buhar jeneratörlerin üretim tesislerini de gördü. Atommash uzmanları, burada heyete reaktör parçalarının kaynak ve işlenmesi ile çeşitli kontrol işlemlerinin nasıl yapıldığını gösterdi.

AEM-Technologies Genel Müdürü Igor Kotov, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atommash'ın bu yılki sınırlamalara karşın tüm kalite gereksinimlerini göz önünde bulundurarak Türkiye'deki nükleer santral için ana ekipmanı üretmeye yönelik programı uyguladığını belirtti. Bu kapsamda reaktör kabı ve buhar jeneratörleri setinin Akkuyu'nun inşaat sahasına sevk edildiğini hatırlatan Kotov, "Bu sadece işletmenin verimli çalışmasıyla değil, aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla yapıcı işbirliği sayesinde de mümkün oldu. Şirketin teknolojik yetenekleri, tüm müşterilerimiz için planlanan ekipman üretim programlarına uymamızı sağlıyor. Bugün ortaklarımız üretimi kendi gözleriyle görerek buna bir kez daha ikna oldular" ifadelerini kullandı.

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Dr. Zafer Demircan da kendilerine gösterilen misafirperverlik için Atommash yöneticilerine teşekkür etti. Fabrikanın benzersiz işler yaptığına dikkat çeken Demircan, "AEM teknolojisi, nükleer enerji santralleri için birincil devre ekipmanlarının üretiminde halihazırda geniş bir deneyime sahip. Bugün bir kez daha tüm ürünlerin teknik dokümantasyon gerekliliklerine uygun olarak üretildiğine şahit olduk. Gelecekte de tarafların her birinin ülkelerimiz arasında verimli bir işbirliği için her türlü çabayı göstereceğini umuyoruz" dedi.

AEM-Technology A.Ş., Akkuyu Nükleer Santrali için 4 reaktör ve 4 buhar jeneratörü üretme görevini üstlendi. Atommash, bu yılın ağustos ve eylül aylarında birinci güç ünitesi için üretilen ve reaktör gövdesi ile 4 buhar jeneratöründen oluşan ekipmanları Akkuyu NGS'ye teslim etti. - MERSİN

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret

Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Heyetinden Atommash'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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