Son Dakika Haberleri: Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?
Son Dakika Dünya Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur? - Son Dakika Dünya

Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?

6 saat önce

Erdoğan’ın bu çıkışı, bazı çevrelerin de dile getirdiği gibi, nükleer silahlara sahip ülkelere karşı iç kamuoyuna yönelik basit bir tepki miydi ? Batı’nın ciddi uyarılarına rağmen Rus S-400 savunma sisteminden vazgeçmeyen Erdoğan’ın bir sonraki hedefi nükleer silah mı ?

Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?, System.String[]

"Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yaptığı bir konuşmada sarfettiği bu sözler Türkiye'de gündemde yer edinmedi ancak uluslararası çevrelerde yankı buldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı
Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 15:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]