Son Dakika › Dünya › Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur? - Son Dakika Dünya
Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?
6 saat önce
Erdoğan’ın bu çıkışı, bazı çevrelerin de dile getirdiği gibi, nükleer silahlara sahip ülkelere karşı iç kamuoyuna yönelik basit bir tepki miydi ? Batı’nın ciddi uyarılarına rağmen Rus S-400 savunma sisteminden vazgeçmeyen Erdoğan’ın bir sonraki hedefi nükleer silah mı ?
"Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yaptığı bir konuşmada sarfettiği bu sözler Türkiye'de gündemde yer edinmedi ancak uluslararası çevrelerde yankı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:31
Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık