Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?

"Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yaptığı bir konuşmada sarfettiği bu sözler Türkiye'de gündemde yer edinmedi ancak uluslararası çevrelerde yankı buldu.