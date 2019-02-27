Türkiye O Çok Az Ülkelerden Biri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortak düzenlenen ve dün açılan Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship), 72 ülkeden 286 yayımcıyı buluşturdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortak düzenlenen ve dün açılan Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship), 72 ülkeden 286 yayımcıyı buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen program, yayımcılık sektörüne uluslararası iş birliği imkanları sunuyor. Programın davetlisi olarak İstanbul'a giden ve İstanbul'u sektör için oldukça önemli bir nokta olarak gördüğünü ifade eden Claudia Kaiser, çok az devletin yayımcılık sektörünü desteklemek adına büyük bütçeler ayırdığına dikkati çekti. Kaiser, Türkiye'nin hem yayımcıların birbirlerini dinleyebildikleri hem de birbirlerini desteklemek için zemin sağlamasını çok değerli bulduğunu söyledi.



BURADA OLMAK BÜYÜK ŞANS



Programa küçük çaplı yayımcıların da davet edildiğini belirten Kaiser, "Diğer ihtimallerde bu yayımcıların büyük çaplı yayımcılarla buluşması pek mümkün değil. Bu yüzden bunun harika bir şans olduğunu düşünüyorum. Eğer kişisel olarak sorarsanız burada olmak çok hoş. Profesyonel olarak da şunu söyleyebilirim ki burada olmak büyük bir şans. Burası yayımcılar için büyük bir erişim imkanı. Ben yazılı basına devam etmenin ama bir yandan da yeniliklere ayak uydurmanın gerekliliğine inanıyorum. Türkiye yayımcılık alanında Frankfurt'ta çok iyi tanınıyor. Çok yönlü ve bu işi iyi yapan bir ülke" değerlendirmelerinde bulundu.



Almanya kitap piyasasının neredeyse yüzde otuzunun çeviri kitaplardan oluştuğunu belirten Kaiser, Türkiye ile Almanya arasında daha çok kitap çevirisi yapılmasını arzuladığını da söyledi.

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