Son Dakika Haberleri: Türkiye obezite yaygınlığında OECD ülkeleri arasında 3. sırada
Son Dakika Dünya Türkiye obezite yaygınlığında OECD ülkeleri arasında 3. sırada

Türkiye obezite yaygınlığında OECD ülkeleri arasında 3. sırada

8 dakika önce

OECD, üye ülkelerde gelecek 30 yıl içinde yaklaşık 90 milyon kişinin obezite sorunu yüzünden hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD’nin ardından üye ülkelerde obezite yaygınlığında 3. sırada gösterildi.

Türkiye obezite yaygınlığında OECD ülkeleri arasında 3. sırada, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerde gelecek 30 yıl içinde yaklaşık 90 milyon kişinin obezite sorunu yüzünden hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD'nin ardından üye ülkelerde obezite yaygınlığında 3. sırada gösterildi.


OECD raporuna göre, bu sorun üye ülkelerin ekonomik büyümesine de ciddi zarar veriyor. Obezite ile buna bağlı sorunlar, üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının ortalama yüzde 3,3 düşmesine yol açıyor.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Suudi Arabistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:36 
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