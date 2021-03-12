Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti - Son Dakika

Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

12.03.2021 11:07
Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti, System.String[]

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,21 artarak 528 milyon 280 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,21 artarak 528 milyon 280 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl 2,73 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan yaş meyve sebze sektörü, yeni yılda da dış satımda önemli rol üstlendi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-şubat döneminde 458 milyon 518 bin dolar olarak kayıtlara geçen yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,21 artışla 528 milyon 280 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde 185 milyon 707 bin dolarlık sebze, 119 milyon 985 bin dolarlık meyve, 219 milyon 452 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Meyve ihracatında 55 milyon 229 bin dolar döviz girdisi sağlayan nar ilk sırada yer aldı. Sebze ihracatının da 77 milyon 197 bin dolarlık kısmını domates dış satımı oluşturdu.

Türkiye bu dönemde Rusya'ya 159 milyon 645 bin dolarlık, Irak'a 51 milyon 316 bin dolarlık ve Romanya'ya 43 milyon 47 bin dolarlık dış satım yaptı.

"Ülkemize daha fazla katkı sunmak istiyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, geçen yıl elde ettikleri döviz girdisiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Bu yıl daha fazla ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getiren Sin, şunları kaydetti:

"Fazla ihracat ve istihdamla ülkemize daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Yeni pazar arayışımız devam ediyor. Daha fazla pazara ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Yeni tip koronavirüs sürecinde yaş meyve sebzeye talep arttı. Bu süreçten en az etkilenen sektörüz diyebilirim. Paydaşlarımızla, daha iyi noktalara gelmek için istişare halindeyiz."

Yaş meyvede nar, sebzede domates lider

Ocak-şubat döneminde en fazla ihraç edilen 5 yaş meyveye ilişkin veriler şöyle:

ÜrünOcak-şubat (Dolar) Artış (Yüzde)
Nar 55.229.255,7726
Elma 39.297.742,2465
Armut 8.184.136,2818
Ayva 5.541.439,1329
Hurma 3.428.603,7454
Ocak-şubat döneminde en fazla ihraç edilen 5 yaş sebzeye ilişkin veriler de şöyle:

ÜrünOcak-şubat (Dolar) Artış (Yüzde)
Domates 77.197.327,445
Biber 42.969.907,7536
Kabak 18.060.618,5337
Hıyar- Kornişon 17.626.247,0540
Patates 7.344.420,64211

Türkiye, Akdeniz, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


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