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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak

11.02.2022 16:44
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak

Mersin'in Anamur ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir okul yaptırılacak.

Mersin'in Anamur ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir okul yaptırılacak.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB tarafından okul yapılacak ilçeler listesine Anamur'un eklendiğini bildirdi.

Yer tespiti için çalışmaların başladığını ifade eden Torunoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

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Türkiye, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak - Son Dakika


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