Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Oltu'yu pilot bölge seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Oltu'da kadın girişimcileri iş yerlerinde ziyaret ederek her türlü desteği sağlayacaklarını belirttiler.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Anadolu Bölge temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu ve Yönetim Kurulu üyeleri bölge odalarını ziyaret kapsamında hafta sonu Oltu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.



Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve yönetim kurulu üyelerine Çalıkuşu, İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Kadınların çalışma hayatında daha etkin olmaları hususunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Çalıkuşu, bu kapsamda kurumlar arasındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Çalıkuşu, "Oltu'da kadın girişimci sayısının çok olması nedeni ile Oltu'yu pilot bölge seçtik" dedi.



Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca ise İl Kadın Girişim Kurulunu (KGK) ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek yapılacak her türlü çalışmada kadın girişimcilerin yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Kadın Girişimciler Kuruluna ziyaret esnasında Oltu Ticaret ve Sanayi Odası kültürel yayınlarından kitap hediye edildi. Daha sonra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile yemekte bir araya gelen kadın girişimciler Oltu'dan ayrıldılar. - ERZURUM