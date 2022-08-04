Tatil öncesi araç alımı ikinci el otomobil satışını düşürdü - Son Dakika
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Tatil öncesi araç alımı ikinci el otomobil satışını düşürdü

04.08.2022 09:33

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı herkesin araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketine gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında yüzde 50'ye yakın düşüş olduğunu söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı herkesin araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketine gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında yüzde 50'ye yakın düşüş olduğunu söyledi.

Otomobil ihtiyaçlarını ilkbahar aylarında alarak karşılayan bazı vatandaşlar, yazın gelmesiyle birlikte tatil bölgelerine ve memleketlerine gitti. İkinci el otomotiv sektöründe bu nedenle bir sakinlik yaşanıyor. İkinci el araç satışında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, "İkinci el otomotiv sektörü son geçtiğimiz 1 aya kadar iyiydi. Bayram tatilinin girmesi ve tatil nedeniyle herkes araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketlerine döndü. Satışlarımızda yüzde 40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos'tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum" dedi.

'ÇOK ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ'Önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, "Şu anda satışlar stabil hale geldi. Ayın 2-3'ü itibarıyla otomobil fiyatlarında yüzde 3- 5 arasında sıfır araçlarda artış oldu. Bu ikinci ele yansımayacak. İkinci el piyasasında bir miktar köpük oluşmuştu ve o köpüğü dengeleyecek ikinci el piyasası. Çok artış asla öngörmüyoruz" diye konuştu.'BAYİLERE YETERLİ ARAÇ GELMİYOR'

Otomobil bayilerine fazla araç gelmediğini belirten Batı, "Bunun sebebi herkesin bildiği gibi birkaç yıldır süren çip krizi ve kablo krizinden kaynaklı. Bir bayi yaklaşık 1 ayda yüz araç satacak kapasitesi varsa maksimum 20-25 araç arası geliyor ve bunu herkese yetiştiremiyorlar. Bu kısıtlama biraz daha devam edecek. Ama en önemlisi Çin ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik, otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3'te 2'den fazlası Tayvan'da üretiliyor. Orada olacak askeri hareket ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçakları da dahil edilebilir, TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyüyüp gider" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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