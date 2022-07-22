Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı - Son Dakika
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı

22.07.2022 16:10
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayında kapanan şirket sayısına dair istatistiki veri paylaştı. Buna göre, Haziran 2022'de kapanan şirket sayısı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 115.3 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Haziran'a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Buna göre; 2022'nin ilk 6 ayında, 2021'in ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,4 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 azaldı. 2022'nin ilk 6 ayında, kapanan şirket sayısında yüzde 83,3, kapanan kooperatif sayısında yüzde 138,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 40,1 AZALDI

Haziran 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 40,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 2,7 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 115,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 167,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,6 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,9 artarak 13 bin 396'ya yükseldi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 54,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,7 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 32 artarak 2 bin 640'a yükseldi, kapanan kooperatif sayısında yüzde 113, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,6 artış gerçekleşti.

EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL'DA KURULDU

Haziran 2022'de kurulan toplam 13 bin 562 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3'ü limited şirket, yüzde 12,5'i anonim şirket, yüzde 1,2'si ise kooperatif olarak gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,2'si İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2022 yılında toplam 66 bin 906 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 57 bin 725 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,8'ini, 8 bin 288 anonim şirket ise yüzde 24,5'ini oluşturmakta. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mayıs ayına göre yüzde 42,1 oranında arttı.

ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLERDEN 147'Sİ İRAN ORTAKLI

Haziran 2022'de kurulan 2 bin 228 yabancı ortak sermayeli şirketin 1201'i Türkiye, 153'ü Rusya Federasyonu, 147'si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 2 bin 228 yabancı ortak sermayeli şirketin 194'ü anonim, 2 bin 34'ü limited şirket olarak gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı - Son Dakika
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