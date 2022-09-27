TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması

27.09.2022 21:04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen, Konya Oda ve Borsa Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin 60 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'nda çağrısıyla yerli otomobil girişiminde yer aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin. Bu fabrika şahsımın değil sizin eseriniz. Buradaki her üretilecek başarı hikayesi sizin, başarısızlık varsa o da benimdir. Allah nasip ederse mart ayında Konya'da TOGG'u hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

TOBB'un eğitime desteği sürecek

Hisarcıklıoğlu, 81 ile eğitim tesisi kazandırdıklarını belirterek, " Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Ilgın, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde de Türkiye Odalar ve Borsalar olarak birer okul yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın tespit ettiği ilçelerimizin neye ihtiyacı varsa yapılacak. Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bir ve beraber olunca Allah, rahmetini ve bereketi veriyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de toplantının önemine işaret ederek, "Gayretlerinizle sektörlerimiz üretimini sürdürmüş, ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır. Bu başarı; devletimizin, üretimden, istihdamdan, yatırımdan yana tavır alan üreticilerimizin, özel sektörünündür. Sektörümüzün önünün açacak, ülkemizi tarımsal üretim ve ticaretinde ileriye taşıyacak sorunlarımız elbette bitmedi. Bunları da devamlı dile getiriyor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise her türlü zorlukta birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi her şeye rağmen, her türlü zorluğa göğüs gererek büyümeye devam ediyor. Bunda Türk özel sektörünün büyük payı bulunmaktadır. Özel sektörümüzün yaşadığı her türlü sorunu çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetimine iletmeniz ve çok büyük bir oranda çözüm üretilmesi özel sektörümüzün durmadan yolunda devam etmesini sağlamaktadır."

"Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldiklerini anlattı.

Kentin 26 ana sektör ve 80'in üzerinde alt sektörde güçlü sanayi alt yapısıyla Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer aldığına işaret eden Kütükcü, şöyle konuştu:

"Konya'mız bugün Türkiye'nin makine ve savunma sanayisinde 4. otomotivde ise 7. büyük ihracatçıdır. Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız. Yine marka, faydalı model, patent ve tasarımda da lider şehirler arasındayız. 2021 yılı verilerine göre faydalı modelde Türkiye'de 5, marka tescilinde 6, tasarım başvurusunda 7, patentte ise 9'ıncı sıradayız. Yani üretiyoruz, ticaret yapıyoruz, marka değerimizi de her geçen gün artırıyoruz."

YORUMLAR
500
'19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sürüyor '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sürüyor Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı
Kaynak: AA

Türkiye, Konya, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement