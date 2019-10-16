Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor
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Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52
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