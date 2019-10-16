Son Dakika Haberleri: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor
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Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor

59 dakika önce

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor, System.String[]

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52 
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