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Türkiye Off-Road Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te gerçekleştirilecek.

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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun 3. ayağının Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde ve yerel kulüplerin organizasyonuyla 28-29 Eylül tarihlerinde kentte gerçekleştirileceği belirtildi.

Karabük Üniversitesinin arkasında belirlenen parkurda yapılacak yarışların 29 araç ve 58 sporcunun mücadelesine sahne olacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Ekipler, 15,8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü noktalayacak. 29 Eylül Pazar günü ekipler, bu kez 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele edecek. İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek ekipler, pazar akşamı saat 18.30'daki ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracak."

Karabük, Türkiye, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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