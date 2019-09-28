Son Dakika Haberleri: Türkiye Off-Road Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Off-Road Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu organizasyonuyla Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde ve yerel kulüplerin katkılarıyla düzenlenen 3. ayak yarışı, 100. Yıl Mahallesi'nde oluşturulan noktadan başladı.

Yarışa katılan 29 ekip, 15,8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü tamamladı.

Yarışlara 4 araçla katılan Safranbolu Off-Road Kulübü (HARDOFF) Başkanı Sinan Çapraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda derece hedeflediklerini, iyi bildikleri bir parkurda mücadele edeceklerini söyledi.

Diğer illerden gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırladığını belirten Çapraz, herkese başarılar diledi.

Ekipler, yarın da 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele edecek.

İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek ekipler, pazar akşamı ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Karabük, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz
Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Off-Road Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]