Türkiye Off-Road Şampiyonası
1 saat önce
Müsabakalardan görüntüler Seyircilerden görüntüler Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:52 Kaynak: AA
Müsabakalardan görüntüler
Seyircilerden görüntüler Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı. Ekipler, 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele etti.
TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Maç sonunda stat hoparlöründen "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı! Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra futbola başlatmayın!