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Türkiye Off-Road Şampiyonası

1 saat önce

Müsabakalardan görüntüler Seyircilerden görüntüler Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı.

Müsabakalardan görüntüler

Seyircilerden görüntüler Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı. Ekipler, 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Off-Road Şampiyonası

Karabük, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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