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Türkiye Off-Road Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 9-10 Kasım tarihlerinde Sinop'ta yapılacak.

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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 9- 10 Kasım tarihlerinde Sinop'ta yapılacak.


Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Cevdet Durdu, İskele Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Akliman mevkisinde gerçekleştirilecek yarışmaya tüm vatandaşları davet etti.

İki gün sürecek yarışların büyük heyecana sahne olacağını vurgulayan Durdu, "Birinci gün etabı, geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sinop'un değerli simalarından Yalçın Öztaban isimini taşıyacak. İkinci gün ise Bostancılı mevkisinde 'Atam izindeyiz' etabı gerçekleştirilecek. Yarışların yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

10 Kasım, Akliman, Türkiye, Sinop, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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