Son Dakika Haberleri: Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı'na doğru
Son Dakika Spor Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı'na doğru

Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı'na doğru

2 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ulusal yarışma takviminde yer alan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı, 19-20 Ekim'de Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı'na doğru, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ulusal yarışma takviminde yer alan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı, 19-20 Ekim'de Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayağı'yla ilgili Belediye Meclis Toplantısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Korucuk mevkisinde koşulacak yarışların kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Işıksu, organizasyonun ana sponsoru olduklarını belirtti.

Belediye olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Işıksu, "Haftasonu yapılacak organizasyona adrenalin meraklısı vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 aydır yarışların hazırlığını yaptıklarını belirten 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı Bilal Bakan da vatandaşlara seyri güzel bir organizasyon hazırladıklarını kaydetti.

Bakan, yarışlarda mücadele edecek 27 aracın 8'inin Sakarya'dan katıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıda Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Salman da yer aldı.

Adapazarı, Sakarya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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