Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı Kızılcahamam'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı 27-28 Haziran'da Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını söyledi.

Acar, "Adrenalini yüksek yarışlara değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz. Hafta içi stresinden ve karmaşasından uzaklaşarak hem eğlenip hem de hoş vakit geçirmek isteyen tüm Kızılcahamamlıları bu organizasyonumuza davet ediyorum. Bu vesile ile geçmişten bugüne spora destek olan tüm hemşehrilerimize ve Kaymakamımız Can Aksoy'a teşekkür ederiz." dedi.