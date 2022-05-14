Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı

14.05.2022 14:20

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında düzenlenen off-road yarışı, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabında gerçekleştirildi.

Yarışta 24 araç ve 48 sporcu, 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçecek. Her araç için ayrı ayrı startın verildiği yarışlara katılan ekipler, yarın Vezirköprü İncesu mevkisinde yer alan seyirci etabını da 3 kez geçerek, yarışı tamamlayacak.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı

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Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayağı başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı - Son Dakika
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