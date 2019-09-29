Türkiye Off-Road Şampiyonası ödül töreni

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük'te sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu organizasyonuyla Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde, yerel kulüplerin katkılarıyla düzenlenen ve dün mukavemet etabıyla başlayan yarışlar tamamlandı.

Karabük Üniversitesinin kampüs alanında hazırlanan özel parkurda yapılan yarışlarda 29 ekip 8,4 kilometre uzunluğunda ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele etti.

İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçilen yarışlar sonunda genel sıralamada Çağdaş Çağlar ile Ertuğrul Danışment'ten oluşan "TR-Extreme" takımı birinciliği elde etti.

Giuseppe Simose Agazzi-Oytun Albayrak ikilisi ikinci ve Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi de üçüncü oldu.

Genel sıralamada ve sınıflarında dereceye girenlere kupaları ve hediyeleri, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.