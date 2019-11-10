Son Dakika Haberleri: Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti
Son Dakika Spor Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

7 saat önce

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.

Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti, System.String[]

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.


Sinop Off- Road Kulübü tarafından Akliman ve Bostancılı mevkisinde düzenlenen yarışların seremonik başlangıcı yapıldı. Serenomik açılışın yapıldığı İskele Meydanı'nda renkli dakikalar yaşandı. Yarışların startı Sinop Valisi Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - SİNOP

Türkiye, Akliman, Sinop, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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