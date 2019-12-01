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Türkiye Off-Road Şampiyonu Kahramanmaraş'ta belirlendi

6 saat önce

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda Kenan Özsoy birinci oldu.

Türkiye Off-Road Şampiyonu Kahramanmaraş'ta belirlendi, System.String[]

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda Kenan Özsoy birinci oldu. Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışların 6'ıncı ayağı Kahramanmaraş'ta yapılan yarışlarla tamamlandı. Yarışlara, 44 lisanslı olmak üzere toplam 88 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.


Türkiye Off-Road klasmanında düzenlenen 6'ıncı yarışlar sonucunda Kenan Özsoy şampiyon olurken, Akdeniz Off-Road Kupası'nın şampiyonluğunu ise Erkan Karakaş elde etti.


Ödül töreni sonrası sporcuları tebrik eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye şampiyonası yarışlarına katılan tüm sporculara inci benzetmesi yaptı.


Başkan Güngör, "Bütün yarışmacıları tebrik ediyor herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Off-Road yarışmalarının şehrimizde yapılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum bunun aynı zamanda milli mücadelemizin 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesi de ayrıca mutluluk verdi. Birinci iseniz herkesi geride bırakırsınız, bir inci iseniz herkese ışık saçarsınız. Burada puanlama sonucu birinci, ikinci ve üçüncüler var ama ben herkesin 'bir inci' olduğunu düşünüyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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