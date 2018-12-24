Türkiye Öğrenci Meclisi Nusaybin'e Kütüphane Yaptı
1 saat önce
15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi tarafından Şehit Gökhan Osman Karaduman adına yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.
15. Dönem Türkiye
Öğrenci Meclisi tarafından Şehit Gökhan Osman Karaduman
adına yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı. Nusaybin
Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılış kurdelesi, Mardin
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin
, 15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Katibi Görkem Ulusoy ve öğrenciler tarafından kesildi. Açılışa katılanlar daha sonra kütüphaneyi gezdi. Milli Eğitim Müdürü Sarı, Nusaybin'in ilim ve bilim şehri olduğunu belirterek, dünyanın ilk üniversitesinin Nusaybin'de olduğunu kaydetti. Kütüphanenin Nusaybin'e yakışır bir kütüphane olduğunu ifade eden Sarı, 15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisine olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:31 Kaynak: İHA
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