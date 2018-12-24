Son Dakika Haberleri: Türkiye Öğrenci Meclisi Nusaybin'e Kütüphane Yaptı

Türkiye Öğrenci Meclisi Nusaybin'e Kütüphane Yaptı

1 saat önce

15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi tarafından Şehit Gökhan Osman Karaduman adına yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Türkiye Öğrenci Meclisi Nusaybin'e Kütüphane Yaptı, System.String[]
15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi tarafından Şehit Gökhan Osman Karaduman adına yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Nusaybin Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılış kurdelesi, Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, 15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Katibi Görkem Ulusoy ve öğrenciler tarafından kesildi. Açılışa katılanlar daha sonra kütüphaneyi gezdi. Milli Eğitim Müdürü Sarı, Nusaybin'in ilim ve bilim şehri olduğunu belirterek, dünyanın ilk üniversitesinin Nusaybin'de olduğunu kaydetti. Kütüphanenin Nusaybin'e yakışır bir kütüphane olduğunu ifade eden Sarı, 15. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisine olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Osman Karaduman, Nusaybin, Türkiye, Güncel
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