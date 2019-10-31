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Türkiye Öğretmenler Kupası

6 saat önce

Öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın İstanbul ayağı, ödül töreni ile sona erdi.

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Öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın İstanbul ayağı, ödül töreni ile sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği kupanın ödül töreni, Üsküdar TVF 50. Yıl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapıldı.

21-30 Ekim tarihleri arasında yapılan müsabakalarda öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında toplam 176 takım kurarak yarıştı.

1175'i erkek, 372'si kadın olmak üzere 1546 sporcu öğretmenin yer aldığı yarışlara, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamı katıldı.

Birincilik karşılaşmalarının ardından düzenlenen kapanış ve ödül törenine katılan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayat boyu sporun içinde olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının ortaya koyduğu vizyonun toplumun sağlıklı yaşaması bakımından önemli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye Öğretmenler Kupası, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce öğretmenlerimiz dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi. İstanbul'daki Türkiye Öğretmenler Kupası karşılaşmaları salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında tüm ilçelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Biz, 'Öğretmeniyle Güzel İstanbul' projemizde geçen yıl bu tarz bir uygulamayı hayata geçirmeye çalıştık. İstiyoruz ki herkes sporla buluşsun. Çünkü spor sağlıklı olmanın yanında birlik ve beraberliğimizi de pekiştirir. Bu yıl da buna benzer etkinlikleri eğitim ortamlarımızda yaygınlaştıracağız. Tüm takımlarımız, centilmenlikleriyle sporun kazanma duygusuna hapsedilmemesi gerektiğini ortaya koydu. Hayat boyu spor felsefesini yansıtan turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum."

Yazıcı'nın konuşmasının ardından başarılı öğretmenlere ödülleri verildi.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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