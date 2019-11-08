Son Dakika Haberleri: Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu
Son Dakika Güncel Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu

7 saat önce

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu.

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu, System.String[]

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, 4 gündür Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Salon futbolu (futsal),3X3 basketbol ve voleybol branşlarında Malatya' da yapıldı. Türkiye Öğretmenler Kupası Final müsabakaları Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirildi. Malatya ve Kars Erkekler Voleybol takımının müsabakasının ardından bölge birincileri belirlenerek, dereceye giren takımların kupa ve madalyaları verildi.


Müsabakalar sonucunda, erkekler voleybol müsabakalarında Malatya, Futsal da Bitlis, kadın ve erkekler basketbol müsabakalarında Van, Erkekler masa tenisi müsabakalarında Malatya, Bayanlar masa tenisi turnuvasında Elazığ, Kadınlar voleybol müsabakasında Ağrı illeri bölge birincisi oldu. Bölge birincisi olanlar, Öğretmenler Günü Haftası'nda Ankara'ya giderek Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.


Dereceye girenlerin kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve diğer yetkililer verdi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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