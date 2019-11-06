Son Dakika Haberleri: Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları başladı
Son Dakika Spor Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları başladı

7 saat önce

Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları Trabzon'da başladı.

Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları başladı, System.String[]

Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakaları Trabzon'da başladı.


İl merkez ve ilçelerde öğretmenlerden oluşan takımlar arasında yapılan turnuvaları birinci tamamlayan takımlar, grup müsabakalarına katılmayı hak etti. Trabzon'da başlayan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Nefes kesen müsabakalara sahne olan turnuva, Cuma günü yapılacak olan final maçları ile tamamlanacak.


Beşirli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi yapılan voleybol müsabakalarına kızlarda 6, erkeklerde 11 takım katıldı. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan futsal maçlarında ise 11 il takımı şampiyonluk arıyor. Türkiye Öğretmenler Kupası, Karadeniz 2. Bölge Futsal ve Voleybol Müsabakalarının açılış törenine Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Şükür Köse ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gülsüm Memiş Kaptanoğlu, Okul Sporları İl Temsilcisi İlkay Günaydın ile öğretmenler katıldı.


Beşirli Spor Kompleksinde yapılan voleybol müsabakalarına kızlarda Trabzon, Erzincan, Tokat, Ordu, Erzurum ve Artvin illeri katılıyor. Erkeklerde ise Tokat, Erzincan, Ardahan, Gümüşhane, Ordu, Bayburt, Rize, Artvin, Giresin, Trabzon ve Erzurum'dan ekipler filede zirveyi kapmak için ter döküyor. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonunda ise futsal heyecanı yaşanıyor. Futsal erkeklerde Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Erzincan, Erzurum, Giresun, Rize, Ardahan, Bayburt, Artvin ve Tokat ekipleri zirve mücadelesi veriyor. - TRABZON

voleybol, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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