Son Dakika Haberleri: "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"
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"Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"

8 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasındaki dayanışma ve iletişimi artırmak amacıyla organize edilen "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası" kapsamında Bitlis'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasındaki dayanışma ve iletişimi artırmak amacıyla organize edilen "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası" kapsamında Bitlis'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

İl genelinde yapılan müsabakalarda Tatvan bayan voleybol takımı birinci olarak Malatya'da düzenlenecek bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, antrenmanlarını kapalı spor salonunda sürdüren öğretmenleri ziyaret etti.

Takım oyuncularıyla sohbet eden Yüzer, Malatya'daki müsabakalarda başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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