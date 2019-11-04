Son Dakika Haberleri: Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası başladı
Son Dakika Spor Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası başladı

6 saat önce

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.

Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası başladı, System.String[]

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası düzenlendi. Turnuva kapsamında 21-30 Ekim tarihleri arasında il birinciliği müsabakaları yapılırken, 4-7 Kasım 2019 tarihleri arasında ise Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Malatya'da düzenleniyor. Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Birinciliği turnuvalarında bölge birincisi olan takımlar Öğretmenler Günü Haftasında Ankara'ya giderek Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.


Salon futbolu (futsal),3X3 basketbol ve voleybol branşlarında yarışacak olan Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasına Malatya, Ağrı, Tunceli, Kars, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır illerinin temsilcileri katılıyor. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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