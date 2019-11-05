Son Dakika Haberleri: Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı
Son Dakika Spor Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı

6 saat önce

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları, düzenlenen törenle başladı.

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı, System.String[]

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları, düzenlenen törenle başladı.


Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları'nın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından gerçekleştirildi. Bölgesel müsabakalara 10 erkek ve 7 bayan takımı olmak üzere 17 takım katılıyor. Eleme usulü oynanacak olan karşılaşmalarda bayanlarda şampiyon Perşembe günü, erkeklerde ise Cuma günü oynanacak olan maçlarla belirlenecek.


Şampiyon olan takım ise Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - KAYSERİ

Celalettin Ekinci, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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