Türkiye Öğretmenler Kupasında Malatya Masa Tenisi takımı finale yükseldi
8 saat önce
Türkiye Öğretmenler Kupasında Malatya erkekler Masa Tenisi takımının finale yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
Türkiye Öğretmenler Kupasında Malatya erkekler Masa Tenisi takımının finale yükseldiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası kapsamında Elazığ' da düzenlenen Masa Tenisi Bölge Birinciliği müsabakalarında Malatya tenis takımı, Erkeklerde birinci, Kadınlar takımında ise ikinci oldu.
Malatya Öğretmen Erkekler masa tenisi takımı, 18-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Malatya'yı temsil edecek. - MALATYA
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