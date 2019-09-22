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Türkiye Okçular Vakfı Budapeşte'de sergi açıyor

11 dakika önce

Türkiye Okçular Vakfı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nde sergi açıyor.

Türkiye Okçular Vakfı Budapeşte'de sergi açıyor, System.String[]

Türkiye Okçular Vakfı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nde sergi açıyor.


Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türkiye Okçular Vakfı Başkan Yardımcısı olan Mehmet Erdoğan ve ekibi dün gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Gül baba Türbesi'nde bir dizi toplantıya katıldı. Toplantıya, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Komite Başkanı Suat Karakuş, Budapeşte Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Meltem Güney, Gül Baba Kültür Merkezi Vakfı Genel Müdürü İstvan Szallai ve Budapeşte Yunus Emre Enstitü Müdürü Yakup Gül katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a 7 Kasım tarihinde gerçekleştireceği resmi ziyareti öncesi sergiyi açacaklarını söyleyen Mehmet Erdoğan, 20 Ekim-20 Kasım arasında Gül Baba Kültür Külliyesi'nde açacakları sergi dolayısıyla Budapeşte'de olduklarını, toplantıların istedikleri gibi geçtiğini belirtti. Erdoğan, sergide 7 farklı okçulukla ilgili faaliyet olacağını, Osmanlı-Türk minyatürlerinin, yayların, okların sergileneceğini ve geleneksel ok atma yarışmasının düzenleneceğini açıkladı.


DTİK Avrupa Komite Başkanı Suat Karakuş ise, Macaristan Gül Baba Kültür Vakfının başkanlığını iş adamı Adnan Polat'ın yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Macaristan ziyareti öncesi bu serginin gerçekleşmesi için Polat'ın da girişimleriyle serginin düzenleneceğini, sergiyi Erdoğan'ın da ziyaret edeceğini belirtti. - BUDAPEŞTE

Okçular Tekkesi, Gül Baba, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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