Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu:

Topaloğlu, AA muhabirine Tokyo 2020'nin ertelenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Koronavirüsün tüm dünyayı çok olumsuz etkilediğinin altını çizen Topaloğlu, "Dünyanın içinde bulunduğu önemli ve çok büyük bir kriz var. Bu krizin spora yansımaları elbette olacak. Olimpiyatların ertelenmesi, sporcuların ve antrenörlerin hazırlıklarına bakacak olursak tabii ki iyi olmadı. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmiş oldu." ifadelerini kullandı.



Sporcuların fiziksel ve mental olarak hazırlanmasının uzun bir süreç alacağını kaydeden Topaloğlu, "Bir sporcunun form tutması çok uzun bir zaman alacaktır. Dolayısıyla o anlamda iyi olmadı ama bizler Türkiye olarak hazırlık yapıyoruz. Tüm ülkeler de hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.



- "İnşallah en kısa zamanda tüm dünya bu acı durumdan kurtulmuş olur"



Salgının boyutlarının her geçen gün arttığını aktaran Abdullah Topaloğlu, şunları ifade etti:



"Dünyanın şu an içinde bulunduğu acı tablo bize bugün itibarıyla çok iyi şeyler göstermiyor. İnşallah en kısa zamanda hem ülkemiz hem tüm dünya bu acı durumdan, felaketten kurtulmuş olur. Bizler de spor dünyasına tekrar geri dönüp, sporcularımızı hazırlamaya devam ederiz. Her şerde bir hayır vardır."