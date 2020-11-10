Türkiye Okçuluk Federasyonu, TOHM antrenörlerine gelişim semineri düzenledi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) antrenörleri ile gelişim semineri düzenledi.

Türkiye Okçuluk Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri Milli Takımlar Merkez Ofisi'nde gerçekleşen seminerde, TOHM sporcuları üzerinde çalışılması planlanan, ortak teknik ve malzeme bilgisi üzerinde duruldu.

Açıklamada, "Federasyonumuzun ekim ayı itibarıyla başlatmış olduğu gelişim projesiyle TOHM bünyesinde bulunan sporcu ve antrenörlerimiz daha önceden belirlenmiş olan bir sırayla olimpiyat oyunları hazırlık kamplarımıza dahil olmakta ve olimpik havuz sporcularımızın çalışmalarını yerinde takip ederek uygulama imkanı bulmaktadır. Bu projeyi desteklemek ve TOHM çalışmalarını olimpik hazırlık çalışmalarına paralel bir doğrultuda gitmesini sağlamak için TOHM antrenörlerimiz ile düzenlenen eğitim faaliyetleri bundan sonra da devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.