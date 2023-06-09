Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı - Son Dakika
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı

09.06.2023 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır" denildi.

2005 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

TÜZEL KİŞİLİK KAZANMIŞTI

8 Haziran 2005 tarihli Bakanlık oluruyla kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, "Bağımsız spor federasyonları" olarak tüzel kişilik kazanmıştı. Federasyon çalışmalarını, 1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile 19 Temmuz 2012 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütmekteydi.

SPORUN OKULLARDA GELİŞMESİ AMACIYLA KURULMUŞTU

Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak, ilgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatların ve teknik kuralların ISF kural ve talimatlarına göre uygulanmasını sağlamak olan federasyon için kapatılma kararı alındı.

Kaynak: AA
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