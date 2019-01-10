Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları Avanos ilçesinde başladı.

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları Avanos ilçesinde başladı.



Atatürk Spor Salonundaki müsabakalara çeşitli illerden 11 takım katılıyor.



Müsabakalarda, Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji, Aksaray Aksaray Spor Lisesi, Ankara Özel Arı Anadolu ve Arı Fen Lisesi, Kırşehir Lisesi, Kayseri Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Konya Spor Lisesi, Malatya Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, Mersin Toroslar Anadolu Lisesi, Niğde Fatih Anadolu Lisesi, Sivas Gazi Anadolu Lisesi ve Yozgat Özel AVC Lisesi basketbol takımları mücadele ediyor.



13 Ocak Pazar gününe kadar sürecek karşılaşmalar sonucunda galip gelen takımlar yarı finale yükselecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı