Son Dakika Haberleri: Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları

7 dakika önce

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları Avanos ilçesinde başladı.

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları, System.String[]
Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları Avanos ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonundaki müsabakalara çeşitli illerden 11 takım katılıyor.

Müsabakalarda, Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji, Aksaray Aksaray Spor Lisesi, Ankara Özel Arı Anadolu ve Arı Fen Lisesi, Kırşehir Lisesi, Kayseri Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Konya Spor Lisesi, Malatya Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi, Mersin Toroslar Anadolu Lisesi, Niğde Fatih Anadolu Lisesi, Sivas Gazi Anadolu Lisesi ve Yozgat Özel AVC Lisesi basketbol takımları mücadele ediyor.

13 Ocak Pazar gününe kadar sürecek karşılaşmalar sonucunda galip gelen takımlar yarı finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Genç, Türkiye, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:49:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]