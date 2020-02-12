Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da - Son Dakika Spor

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da

7 saat önce

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da, System.String[]

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonundaki müsabakalara 12 kentten, 24 takım, 336 sporcu katılacak.


Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda mücadele edecek. Voleybol grup müsabakaları Pazar günü sona erecek.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Voleybol heyecanına tüm sporseverleri davet etti. Grup müsabakalarına katılacak il takımları


şu şekilde olacak


Erkeklerde


Adana Halil Çiftçi Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Antalya Özel Alanya Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bursa 15 Çamlıca Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İstanbul Özel Ümraniye Tercih Anadolu Lisesi, İzmir Özel Ege Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ve Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi.


Kızlarda


Adana Ceyhan Borsası Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Afyonkarahisar Bahçeşehir Uğur Anadolu Lisesi, Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Burdur Bucak Anadolu Lisesi, Bursa Özel Tan Anadolu Lisesi, Denizli Merkezefendi Final Akademi Anadolu Lisesi, Eskişehir Özel Şehir Koleji Anadolu Lisesi, Isparta Spor Lisesi, İzmir Öbek Bayraklı Boğaziçi Anadolu Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi, Kocaeli Yenikent Anadolu Lisesi ve Konya Özel Bil Anadolu Lisesi. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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