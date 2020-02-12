Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Isparta'da

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek , Voleybol heyecanına tüm sporseverleri davet etti. Grup müsabakalarına katılacak il takımları

Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda mücadele edecek. Voleybol grup müsabakaları Pazar günü sona erecek.

Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta 'da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonundaki müsabakalara 12 kentten, 24 takım, 336 sporcu katılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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