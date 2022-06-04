"Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları"nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları"nda dereceye girenlere ödülleri verildi

04.06.2022 22:52
"Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları"nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Zeka Vakfının (TZV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlediği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Zeka Vakfının (TZV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlediği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TZV'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ödül töreni Başkent Öğretmenevi'nde yapıldı.

Bu yıl şampiyonaya, 81 ilden 24 bin 594 başvuru yapılırken, il ve bölge finallerinden sonra Türkiye finalinde 3 bin 707 öğrenci yarıştı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, törendeki konuşmasında, şampiyonanın çocukların düşünme, akıl yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirme noktasında olumlu katkı sağladığına değindi.

Beyin sporları ve zeka oyunlarının bu denli rağbet görmesinin gurur verici olduğu belirten Numanoğlu, Bakanlığın benzer etkinliklerin yaygınlaşması için her türlü çalışmayı desteklediğini dile getirdi.

Bakanlık politikası olarak özel yetenekli çocukları önemsediklerini dile getiren Numanoğlu, bu çocukların Türkiye'nin geleceği noktasında en önemli hazine olduklarını söyledi.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da teknolojideki gelişmelerin bir yandan hayata kolaylıklar ve yenilikler kattığını ancak bir yandan da beynin tembelleşmesine neden olduğunu belirtti.

Akıl, mantık ve hafıza kullanılması gereken pek çok işin teknoloji yoluyla yapılmaya başlandığına dikkati çeken Halıcı, az hareket eden bedenlerin karşılaştığı risklere benzer bir riskle beyinlerin de karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Halıcı, şampiyonaya katılan öğrencilerin geleceğin güvencesi olduğunu vurgularken, aklını ve zekasını vicdanıyla birlikte kullanan insanların çoğalması dilediğinde bulundu.

Şampiyonada derece elde eden takımların öğrenci ve öğretmenlerine madalya, başarı belgesi ve kupa verildi. Kategori derecesi elde eden okullara ise TZV, TÜBİTAK ve Türkiye İş Bankası Yayınlarından kitap setleri hediye edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Başkent Öğretmenevi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları"nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement