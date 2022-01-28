Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na kayıtlar başladı - Son Dakika

Türkiye Zeka Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlediği "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın üçüncüsü 19 Şubat'ta çevrim içi il finalleriyle başlayacak.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın kayıtlarının "sampiyona.tzv.org.tr" adresi üzerinden 18 Şubat 2022'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Halıcı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri akıl ve zeka oyunlarının düzenleneceği yarışmanın, ilkokul (3-4. sınıflar), ortaokul (5-6-7-8.sınıflar) ve lise (Hazırlık/9-10-11-12. sınıflar) olmak üzere üç farklı kategoride 10 sınıf üzerinden yapılacağını bildirdi.

"19 Şubat'ta çevrim içi düzenlenecek il finallerine okullardan isteyen her öğrenci katılabilir. Takıma girmek için bireysel yarışacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yok" ifadelerini kullanan Halıcı, şöyle devam etti:

"Şampiyona İl Finalleri Sınavı, Bölge Finalleri Sınavı ve Türkiye Finalleri Sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İl Finalleri Sınavı'nın tarihi 19 Şubat 2022, Bölge Finalleri Sınavı'nın tarihi 26 Mart 2022, Türkiye Finalleri Sınavı'nın tarihi ise 14 Mayıs 2022 olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üç dereceye giren okullara kupa, ayrıca TZV ve TÜBİTAK yayınlarından kitap olarak seçilmek üzere biner lira ödül hakkı verilecektir. Her sınıfta ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilecek. Her sınıfta ilk üç dereceye giren takımların asıl ve yedek öğrencileri internet üzerinde yapılan Türkiye Zeka Vakfı 'Düşünce Şenliği'ne katılım hakkı kazanacaktır. Türkiye Finalleri Sınavı'nda yarışan tüm öğrenci ve öğretmenlere ise GriCeviz Bilişel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu için 1 yıllık aile üyeliği ödül olarak verilecek."

Soruları Emrehan Halıcı hazırladı

Şampiyonada öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, onlara yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla zeka oyunlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktaran Halıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da soruların kendisi tarafından hazırlandığını kaydetti.

Halıcı, örnek soruları içeren, ücretsiz olarak tüm yarışmacı ve öğretmenlerin indirebileceği çalışma kitapçığının, şampiyona sayfasında erişime açık olduğunu da bildirdi.???????