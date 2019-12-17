"Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019' raporu açıklandı - Son Dakika

"Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporu açıklandı

6 saat önce

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY), "Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporunu açıkladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY), "Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporunu açıkladı.

Türkiye'deki okuma kültürüne yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformunun tanıtımı, Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da yapıldı.

Etkinlikte, raporun yanı sıra OKUYAY Platformunun pilot projelerini yürüteceği 4 bölge de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, toplantıda, okuma kültürünün geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın eğitim bilimciler ve yayıncılarla beraber geliştirilmesi ve çocuğun yaşına göre okuma kültürünü geliştirici kitaplar hazırlanması gerektiğini söyledi.

Okuma kültürü çalışmalarının 2 yaşa kadar indiğinin altını çizen Kocatürk, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalar, çocuklara anne karnında kitap okunmasının da etkili olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalar neticesinde, 0-2 yaş grubundaki çocuklara resimli kitaplardan başlayarak okuma kültürünün aşılanması ve onların kişisel kütüphanelerini oluşturmasının sağlanması okuma kültürünü geliştirmek adına çok önemli bir adım."

"Gençlerde sosyal medya kullanımı ve kitap okuma aynı oranda artıyor"

OKUYAY Platformu Sektör Uzmanı Sevengül Sönmez de araştırmanın etkileyici sonuçlarına değinerek, araştırmanın okuma kültürüyle ilgilenen yayıncılar, kütüphaneciler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları için yapıldığını ifade etti.

Sönmez, Türkiye'de okuma kültürüne ilişkin veri ve analizlerin paylaşıldığı raporda, 15 yaş ve üstü nüfusun okuma alışkanlıklarıyla kitap seçme, kitap satın alma, kitaba erişim ve kütüphane kullanımı gibi okur davranışlarına erişilebileceğini dile getirdi.

Dünyadaki gençler arasında sosyal medya kullanımı artarken okuma oranının düştüğünü vurgulayan Sönmez, Türkiye'de sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerin ise okuma oranlarının da arttığını aktararak, "Bunun toplumsal bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Son 3 ayda okunan kitap sayısı sorulduğunda bir veya daha fazla kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı 2008'de yüzde 30 iken bu yıl yüzde 64'e çıkmış. Yine rapora göre okuma oranı, eğitim, gelir düzeyi ve tüketim gibi parametrelere göre artıyor." ifadelerini kullandı.

Pilot projeler, Samsun, Ankara, Adana ve İstanbul'da uygulanacak

Sevengül Sönmez, okuma oranının yükselmesinde birincil etkenin aileden gelen destek olduğuna dikkati çekerek, aileden destek gören kişilerin okuma seviyesinin arttığını ve genç ebeveynlerin çocuklarına kitap okutmaya daha çok dikkat ettiğini kaydetti.

Okuma kültürünün kalıcı olarak gelişmesi için bu tür anketlerin daha sık yapılması gerektiğini aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz hedef kitleler ve Avrupa Birliği'ne taahhüt ettiklerimizi gözeterek, 4 bölgede 6 proje yapmaya karar verdik. 6 pilot projede 2'si çocuk, 2'si gençlik ve 2'si de yetişkin olmak üzere bölgelerde sivil toplumla kamuyu bir araya getiren sürdürülebilir çalışmalar yapmak istiyoruz. Bölgelerde yapacağımız toplantılarda da projelerimiz netleşecek."

Sönmez, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 4 ilde yapılacağını vurgulayarak, bu illerin Samsun, Ankara, Adana ve İstanbul olduğunu söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Müdürü Ebru Şenol ise Türkiye Yayıncılar Birliğinin projede koordinatör olarak yer aldığına işaret ederek, Türk Kütüphaneciler Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kingston Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesine de projeye ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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