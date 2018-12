Türkiye Olağanüstü Bir Gelişime Sahip"

FATJON CUKA/CİHAD ALİU - Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armand Duka, Türkiye'nin futbolda olağanüstü gelişim gösterdiğini ifade ederek, "Altyapıya bakarsanız Türkiye, muhteşem seviyede.

Duka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki şansı, Türkiye ve Arnavutluk futbolundaki gelişim ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Balkanlar Futbol Federasyonları arasındaki iş birliğini değerlendirdi.



2002 yılından bu yana FSHF başkanlığını yürüten Duka, EURO 2020 elemelerindeki grupların dengeli bir şekilde olduğunu, Avrupa'daki takımlar arasındaki kadro farkının azaldığını söyledi.



Artık her grubun dengeli olduğunu belirten Duka, "Türkiye'nin de yer aldığı bizim grubumuzda Fransa iyi bir takım. Sadece Dünya Şampiyonu olduklarından değil, ancak çok iyi futbolculara sahipler. Aynı şekilde Türkiye de. Fransa'ya, Türkiye'ye ve İzlanda'ya karşı hem pozitif hem de negatif sonuçlara ulaştık. H grubu favorilerin Fransa, Türkiye, İzlanda ve ardından Arnavutluk'un olduğu açık bir grup." diye konuştu.



"Türkiye olağanüstü bir gelişime sahip"



EURO 2020 Elemeleri' kapsamında Türkiye ile 22 Mart 2019'da ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra kentinde karşılaşacaklarını hatırlatan Duka, her karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Fransa'ya, Türkiye'ye, Andorra'ya karşı alınacak 3 puanın eşit olduğunu kaydeden Duka, "Evimizde oynayacağız. Tek hedefimiz Türkiye'ye karşı galibiyet almak olacak. Sahip olduğu takım, oyuncuları ve herşey bakımından saygı duyulacak bir rakip." dedi.



Türkiye'deki futbol altyapısı ile gelişimi hakkında da konuşan Duka, Türkiye Milli Takımının daha fazlasını hak ettiğini vurguladı.



"Türkiye her açıdan çok gelişti, olağanüstü bir gelişime sahip." diyen Duka, "Altyapıya bakarsanız Türkiye genelinde muhteşem seviyede. Bu tüm klüpler için de geçerli, aynı şekilde organizasyon bakımında da bu böyle. Türk liginin televizyon haklarının satıldığı rakamlara bakarsanız, bu son 3 yılda rekor seviyelere ulaştı. İyi takımlarda oynayan bir çok Türk futbolcu mevcut, aynı şekilde Avrupa'nın iyi futbolcuları Türkiye'de oynuyor. Türk milli takımı sıralamalarda veya uluslararası arenada daha fazlasını hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Ulusal Arena 2019'da açılacak"



Arnavutluk Milli Futbol takımının 2018 yılı boyunca ulaştığı sonuçları da değerlendiren Duka, pozitif sonuçlara ulaşmadıklarını ancak EURO 2020 elemeleri için hazırlıkların pozitif yönde ilerledini aktardı.



Kadın futbolunda iyileştirme ve gelişme kaydedilmesini hedeflediklerini aktaran Duka, bir yıl önce başlayan ve ülkedeki tüm okullarda çocukların futbol oynamasını sağlayan "Grow" projesini de hayata geçirdiklerini söyledi.



Milli futbol takımının Elbasan ve İşkodra şehirlerindeki stadyumlarda antreman ve uluslararası karşılaşmalarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Duka, "Arnavut futbolunun en büyük projesi olan, başkent Tiran'daki ulusal stadyumun (Ulusal Arena) tamamlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarında sona gelinen stadyumun açılışı 2019 yılında yapılacak. Avrupa Elemeleri karşılaşmalarını o stadyumda oynamayı hedefliyoruz, ancak Türkiye ile İşkodra'da oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Balkan ülkelerindeki futbol federasyonları arasındaki iş birliğine de değinen Duka, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 federasyon ile bölgenin UEFA ve FIFA nezdinde çıkarlarının korunması konusunda tecrübe değişimi ve somut tekliflerin yapıldığı bir tür bölgesel federasyonlar arası organizasyonlarının bulunduğunu aktardı.



"Panucci'nin daha iyisini yapacağına inancım çok"



Kosova futboluna olan destekleri hakkında konuşan Duka, Kosova'nın neredeyse tüm antrenörlerinin ve hakemlerinin ülkesinde eğitim gördüklerinin altını çizdi.



Duka, Temmuz 2017'den bu yana Arnavutluk Milli Takımının teknik direktörlüğünü yapan Christian Panucci ile olan iş birliklerini de çok iyi olarak değerlendirdi.



Panucci ve ekibinin takım ve çevreyi çok iyi tanımadıkları için çok iyi sonuçlar elde edemediklerini anımsatan Duka, "EURO 2020 elemelerinde çok daha iyisini yapacağına inancım çok." dedi.



Arnavutluk Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İzlanda, Moldova ve Andorra ile eşleşti.



Arnavutluk gruptaki ilk maçını 22 Mart 2019'da Türkiye A Milli Futbol Takımı karşısında İşkodra'daki "Loro Boriçi" stadyumunda oynayacak. Son maçını ise Fransa'ya karşı yine evinde 17 Kasım 2019'da oynayacak.

