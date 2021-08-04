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"Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz" - Son Dakika

"Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz"

04.08.2021 08:42

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD'nin açıkladığı, 'ABD için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı' hakkında, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD'nin açıkladığı, 'ABD için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı' hakkında, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ABD'nin açıkladığı "ABD için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı" hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli STK'lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için Türkiye'yi işaret edildiğini hatırlattı. Bilgiç, ABD'nin açıklamasının bölgede büyük bir göç krizine neden olacağını ve göç yollarında Afganların acılarını artacağını, soruna bölge ülkeler arasında çözüm bulmak yerine Türkiye'nin rızası olmaksızın çözüm aranmak istemesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmadığını vurgulayan Bilgiç, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz' - Son Dakika


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