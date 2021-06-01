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Türkiye Olarak Çay Gen Kaynağında Artık Biz de Varız - Son Dakika

Türkiye Olarak Çay Gen Kaynağında Artık Biz de Varız

01.06.2021 20:17
Türkiye Olarak Çay Gen Kaynağında Artık Biz de Varız, System.String[]

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, çay gen kaynaklarının korunarak nitelikli ve kaliteli çay üretilmesi amacıyla Ziraat Fakültemiz bünyesinde kurulan çay gen havuzundaki devam eden çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, çay gen kaynaklarının korunarak nitelikli ve kaliteli çay üretilmesi amacıyla Ziraat Fakültemiz bünyesinde kurulan çay gen havuzundaki devam eden çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenlendi.

Beraberinde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, Ziraat Fakültesi Çay ve Çay Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Keziban Yazıcı ile birlikte fakülteye ait bahçede kurulan çay gen havuzunu gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Rektörümüz: " Bizler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, ilimizin ve bölgemizin en önemli ticari ürünü olan, yeşil altın olarak ifade edilen çayı öncelikli araştırma konumuz olarak belirledik ve bugüne kadar da çayla ilgili birçok çalışma yaptık. Aynı zamanda üniversite olarak biz, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile YÖK'ün birlikte yürütmüş olduğu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenmiş olan üniversitelerden birisiyiz. Bizim ihtisas konumuz çaydır. " dedi.

Yürütücülüğünü Üniversitemizin yaptığı "Çay Bitkisinde Gen Havuzu Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1007" projesi kapsamında gen havuzu oluşturulduğunu hatırlatan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, çayın geçmişini konuşarak geleceğini inşa etmek için çözüm önerilerini ele alan yol haritası belirlediklerini belirtti.

Gen havuzunun tam olarak eylül ayı içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Rektörümüz, "Bahçeler yenilenirken genlerden yararlanılarak yenilenecek. İlimize ve bölgemize, çaya katkısı olacak. Tozlaşma ile bahçeleri büyütmek değil çelik fidan üzerinden yapılması böylece daha standart genlere sahip olunması ve çayın kalitesinin artmasına olanak sağlayacak. " ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Keziban Yazıcı ise konuşmasında, ana hedeflerinin çayın gelecek yıllarda sürdürülebilir olması olduğunu söyledi. Türk çayının gen kaynaklarının kontrol altına alınması için çalışma başlattıklarını belirten Doç. Dr. Yazıcı: "Çay üretilen bölgeleri tarayarak, bütün çay gen kaynaklarını toplayarak iki büyük gen havuzu oluşturma adına proje oluşturduk. ÇAYKUR ile birlikte Türkiye'ye iki büyük gen havuzu kuruldu. Üniversite bünyesinde kurduğumuz gen havuzunda Türkiye'de çay üretilen 31 ilçe tek tek taranarak en önemli çay genotipleri toplandı. Yaklaşık 25 kişilik bir ekip tarafından Artvin'den Ordu'ya kadar kapsayan, özellikle Rize ağırlıklı 2 bin 30 genotip toplandı. Bu genotipleri çoğaltıp büyüttükten sonra gen havuzunda koruma altına aldık. " şeklinde konuştu.

Çayı geleceğe güvenli ve kaliteli bir şekilde taşıma adına yola çıktıklarının altını çizen Doç. Dr. Yazıcı: "Kuraklık ve iklim değişikliği çayın gelecekte karşılaşacağı tehlikeler. Biz bu tehlikelere karşı üniversite olarak tedbirimizi almış olduk. Çayın geleceğini bu bahçelerde koruma altına aldık. Dünya ülkelerine baktığımızda gen havuzlarını kurduklarını 3-4 bin genotipe ulaştıklarını biliyoruz. Biz son üç yılda yaptığımız çalışma ile en son sıradayken dünya gen havuzu sıralamasında, şu anda Türkiye beşinci sıraya yükselmiş durumda. Türkiye olarak çay gen kaynağında artık biz de varız. Gen kaynağı üzerinde yürütülen çalışmalarla bu çalışmayı pekiştireceğiz. Bu çalışmalar diğer çalışmalara kaynak oluşturacak. " dedi.

RTEÜ BASIN

Türkiye Olarak Çay Gen Kaynağında Artık Biz de Varız

Hüseyin Karaman, Üniversite, Türkiye, Çay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türkiye Olarak Çay Gen Kaynağında Artık Biz de Varız - Son Dakika


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