"Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz"
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip kararımızı verdik" dedi.
(İHA)
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