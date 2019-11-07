Son Dakika Haberleri: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz"
Son Dakika Güncel 'Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz'

"Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz"

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. ABD'ye gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı ekibimle değerlendirip kararımızı verdik" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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