Son Dakika Haberleri: "Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık"
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"Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4.Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Albayrak "Türkiye olarak zor bir dönemi geride bıraktık. Malum geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan yıl içerisinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl ki programın ana vurgusu dengelenmenin önemi olmuştu. Bu konuda hedeflediğimizin de ötesinde bir performansla inşallah 2019 yılını geride bırakacağız. Her türlü zorluğun üstesinden gelme konusunda büyük bir kararlılık gösterdik ve elhamdülillah piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladık. Büyüme ve istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık. 2019 yılını tahminlerin ve beklentilerin ötesinde bir performansla pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Son çeyrekte yüzde 4-5 seviyesinde Türkiye'nin doğal büyüme rakamı dediğimiz yüzde 5 büyümeyi göreceğiz" dedi.

Konuşmasında bugün açıklanan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi güven endeksine de vurgu yapan Bakan Albayrak "Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 75,2 seviyesini gören ekonomi güven endeksi bugün açıklanan rakamlarla geçen yılın aynı dönemine göre 13,3 puanlı artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Güven endekslerindeki istikrarlı artış güçlü toparlanmanın olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Berat Albayrak, İpekyolu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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