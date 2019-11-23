? Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu?

İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (International Pediatric Assocation - IPA) tarafından 'Mülteci ve Göçmen Çocuklar' başlığı ile İstanbul'da düzenlenen toplantıda IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'ye yaptığı için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten büyük bir kriz engellenmiş oldu" dedi.

Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle düzenlenen toplantıya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve IPA Başkanı Prof. Dr. Errol Alden katıldı.

Geçtiğimiz yıl Londra'da yapılan toplantının bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Kerem Hasanoğlu, "Şu an burada kıta başkanlarımız ve dünyada alanında en önde gelen akademisyenler bizlerle birlikte. Konu başlığımız mülteci, göçmen çocuklar. Bu konuda her ülke kendi yaptıklarını anlatıyor. Bu anlamda Türkiye'yi temsilen AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı ve çok güçlü bir sunum yaptı" dedi.

'EĞER TÜRKİYE OLMASAYDI AYLAN BEBEKLERİN SAYISI YÜZBİNLERCE OLURDU'

Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak da konuşan Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'ye yaptığı için teşekkür ediyor. Özellikle savaş mağduru çocuklara sahip çıkmasından dolayı en çok da şunu ifade ediyorlar, 'Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten büyük bir kriz engellenmiş oldu" dedi.

'TÜRKİYE 9 YILDIR SURİYELİLER VE DİĞER GÖÇMENLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 3.6 milyon Suriyeliye ve başka ülkelerden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu ev sahipliğinin birçok tarafı var. Politik tarafları haricinde bu insanlar burdayken başta çocuklar olmak üzere 'Hangi hizmetleri verebileceğiz?', 'Bu hizmetlerin kalitesi ne olacak?' gibi işin insani tarafları gündeme geliyor. Türkiye şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması nedeniyle herkesin yaptıklarını merak ettiği bir ülke konumunda."

IPA BAŞKANI ALDEN: 'TÜRKİYE SÜPER BİR İŞ ÇIKARDI'

IPA Başkanı Prof. Dr. Errol Alden da Türkiye'nin mülteci çocuklar konusunda 'süper' bir iş çıkardığını ifade ederek şunları vurguladı: "IPA 1 milyona yakın pediatri uzmanını temsil etmekte ve özellikle 'yerinden edilmiş' çocukların sağlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte. Türkiye'de olduğumuz için çok memnunuz çünkü Türkiye bu konuda gerçekten süper bir iş çıkardı. Mülteci kamplarını ve okullarını ziyaret etme fırsatını buldum ve gerçekten orada gördüğümüz işlerden çok etkilendik. Türkiye'nin bu konuda bir model oluşturduğunu düşünüyoruz. Pediatristler olarak hükümetler ile pediatristler arasındaki işbirliğine dair iyi bir model ortaya çıkardığını ve bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerinden edilmiş çocuklar ile ilgili en iyi şekilde hizmetlerin nasıl sağlanacağına dair çok şey öğrendik."

IPA'nın gelecek dönem başkanı olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise "IPA, Türkiye Milli Pediatri Derneği'ni bir model olarak gösterdi ve neşretti. Bu nedenle bir Türk olarak ben çok mutluyum" dedi.

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