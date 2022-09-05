Türkiye'de İlk Kez Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu Düzenlendi: Hastalar Egzersiz ve Kontrollerini Hiç Bırakmamalı

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında sempozyum düzenledi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen sempozyumda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Omurilik felcinin tedavisinde, hastaların hastanede iyileşmelerine yardımcı olabilmek için ameliyatlar ve daha sonrasında rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları, egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerekmektedir" dedi.

TOFD, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü dolayısıyla Türkiye'de ilk kez Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen sempozyuma İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit katıldı. Ayrıca sempozyumda Avrupa Omurilik Felçlileri Derneği (ESCIF) Başkanı Stefan O. Jorlev ve omurilik felci tedavisinde dünyaca ünlü Hint doktor HS Chhabra konuk olarak yer aldı.

"OMURİLİK FELÇLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA KONUŞMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

TOFD Başkanı Semra Çetinkaya, omurilik felcinin nedenleri ve önleyici uygulamalar konusunda bilgilendirme ve farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirerek "Tüm dünyada eş zamanlı olarak etkinliklerin düzenlendiği bu önemli günde omurilik felcini ve bununla yaşamak zorunda olan bireylerin sorunlarını ulusal ve uluslararası boyutta konuşmak büyük önem taşıyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada geliştirilen tedavi yöntemleri hakkında gelişmeleri öğreneceğimiz bu etkinliği Türkiye'de ilk kez gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Uluslararası Omurilik Felci Derneği'ni (ISCoS) temsilen katılan Prof. Dr. Belgin Erhan, tüm dünyada 2016 yılından bu yana kutlanan 5 Eylül Uluslararası Omurilik Felçlileri Günü'nün Türkiye'de de geleneksel hale gelmesi hedeflenen bu sempozyum ile gündem haline gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

OMURİLİK FELCİNDEN SONRA SADECE YÜZDE 12'Sİ İŞ HAYATINA GERİ DÖNÜYOR

Sempozyumda Türkiye genelinde 500 omurilik felçlisi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre omurilik felci öncesinde çalıştığını ifade edenlerin sadece yüzde 12'si omurilik felcinden sonra çalışmaya devam edebiliyor. İş çevresi olumsuz yönde etkilenen omurilik felçlilerinin yüzde 40 oranında ortez ve protez başta olmak üzere bez ve havalı minder gibi malzemelere de erişim güçlüğü çekiyorlar. Çevre düzenlemesinde eksiklik ise özellikle sosyal yaşamda hissedilen önemli sorunların başında geliyor.

Halka açık gerçekleştirilen sempozyumda omurilik felçlisi bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklar, tedavi süreçleri, yasal hakları ve cinsel yaşam konusunda yaşadığı zorluklar hakkında merak edilen sorular alanında uzman doktorlar tarafından cevaplandı.

"OMURİLİK FELCİNDE ACİL MÜDAHALE VE YAŞAM DESTEĞİ VERMEK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de "Maalesef her yıl binlerce kişi trafik kazaları, denize atlama ve spor yaralanmaları sonucunda omurilik felci ile karşı karşıya kalabiliyor. Omurilik yaralanması olan bir kazazedeye, acil müdahale ve yaşam desteği vermek çok önemlidir. Hastanın hızla hastaneye ulaştırılması gerekir. Bu nedenle kaza mahallindeki ilk müdahale çok önemlidir. Daha sonra, kaza sonucu yaralanan kişinin mutlaka donanımlı travma merkezlerine götürülmesi gerekmektedir. Omurilik felcinin tedavisinde, hastaların hastanede iyileşmelerine yardımcı olabilmek için ameliyatlar ve daha sonrasında rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları, egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerekmektedir" dedi.