Türk sporculardan Online Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Türk sporcular, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene online olarak düzenlenen Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT), tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene Poomsae Dünya Şampiyonası'nı online olarak gerçekleştirdi. 98 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyona tanınmış poomsae ve serbest stil kategorilerinde yapıldı. 15 Kasım-15 Aralık tarihlerini kapsayan şampiyonada sporcuların hazırladıkları ve WT'ye gönderdikleri videolar, uluslararası hakemler tarafından puanlandı. Eleme ve yarı final müsabakalarının ardından finale kalan Türk sporcuların performansları İsmet Iraz Spor Salonu'na kurulan sistem ile canlı yayınla WT'ye ulaştırıldı.